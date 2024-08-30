Сбер признали самым инновационным банком России

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Сбер занял первое место в рейтинге инновационности банков Sk Fintech Hub по итогам первого полугодия 2024 года. Добиться таких результатов компании помогли проактивная работа по продвижению технологического предпринимательства, развитие собственной платформы SberUnity для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов, а также совершенствование цифровых сервисов для бизнеса.

Среди других факторов, которые повлияли на рейтинг компании, – проведение специализированных мероприятий для стартапов и разработчиков в России. Это питч-сессии, хакатоны и молодежные акселераторы, в которых приняли участие 195 тыс. школьников и студентов со всей страны. Также высокую оценку получили специальные решения для венчурного рынка, представленные на платформе SberUnity. Сейчас на ней зарегистрировано почти 5 тыс. стартапов, около 500 корпораций и инвесторов. Сбер сохраняет лидерство в рейтинге Sk Fintech Hub с 2023 года.

«Сбербанк, начиная с прошлого года, прочно удерживает лидерство в рейтинге, который дает объективный срез развития инноваций в стране и помогает принимать более эффективные управленческие решения на основе полученных данных – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Сбер много вкладывает в R&D, сотрудничает с научными и образовательными учреждениями, запускает акселераторы для молодежи и собственных сотрудников. Мы тесно работаем со стартапами, широко пилотируем их решения, растим отечественное сообщество стартапов, инвесторов и корпораций. Сбер системно работает с инновациями, повышая эффективность бизнес-процессов и качество клиентского опыта во всех каналах взаимодействия. Это наш вклад в создание благоприятных условий для роста инновационных компаний и привлечения инвестиций в эту отрасль, в создание прорывных решений для опережающего технологического развития России».

В исследовании Сколково приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 20 критериям, которые сгруппированы в пять блоков: «инновационная оргструктура», «инвестиции в инновации», «мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «сотрудничество со стартапами», «цифровые сервисы».

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе – data-driven подход, который базируется на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников.