ВСУ за сутки потеряли более 380 военных на курском направлении, всего — свыше 7,8 тысячи

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники, включая 1 танк. За все время боев в курском приграничье противник потерял свыше 7,8 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе 1 танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, 2 миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей», — отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 7 800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и 1 MLRS, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 1 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77.