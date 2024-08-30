Депутат Госдумы Валуев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту

16:37

Фото с сайта mskagency.ru

Депутат Госдумыпобывал в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Он пообщался с потенциальными военнослужащими и поддержал горожан, которые намерены отправиться в армию.

По словам Валуева, работа пункта организована на высоком технологичном уровне.

"Быстро, удобно для людей, - заявил он. - Достойно очень сделано. Все-таки Москва действительно столица, и она задает тот уровень, на котором мы должны относиться к нашим защитникам, многие из которых уже завтра поедут на линию боевого соприкосновения, будут служить в различных городах, войсках, но самое главное, они будут защищать Родину. Мирное небо над головой для москвичей и всей страны".

Парламентарий заявил, что также благодарен каждому из тех, кто собирается служить в армии. "Мне отрадно видеть, что люди по зову сердца приходят сюда, - отметил депутат. - Дай бог терпения сотрудникам пункта, а бойцам – сберечь свои жизни и вернуться домой. Это самое главное. Всем мирного неба над головой. Победа будет за нами".

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетить его можно с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.