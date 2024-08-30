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Бюджет РФ в 2025 г. получит от изменения налоговой системы 2,7 трлн руб. — Силуанов

17:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В 2025 году от изменения налоговой системы бюджет РФ получит 2,7 трлн рублей, которые будут направлены на первоочередные задачи, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«В следующем году только от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 трлн рублей. Все эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, пойдут на обеспечение первоочередных обязательств государства. Эти деньги будут учтены не только на следующий год, но и на шестилетнем периоде», — сказал он. Силуанов подчеркнул, что Минфин сейчас делает оценку возможностей и потребностей экономики не только на предстоящие три года, но и на шесть лет вперед.

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