Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан

20:58

Фото пресс-службы Сбера



Умный плавающий фонтан появился в Челябинске на реке Миасс. Интерактивный водный комплекс торжественно открыли президент, председатель правления Сбербанкаи губернатор Челябинской области. Это уже 30-й фонтан, который Сбер подарил российским городам и белорусскому Минску.

Высокотехнологичный фонтанный комплекс, размещенный на понтонах в акватории реки, имеет размеры 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Он выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых шоу, транслируя видеоконтент на водную гладь – размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.

«Челябинск – потрясающий город. Я 6–7 лет назад был здесь, и сегодня я не узнаю Челябинск – он стал значительно краше и привлекательнее, – отметил Герман Греф. – У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых – «Школу 21» и умный фонтан – сегодня мы дарим вашему городу. Челябинск, в виде этого фонтана прими частичку сердца, частичку любви Сбера».

«Сегодня благодаря Сбербанку, благодаря Герману Оскаровичу, у нас в городе появился замечательный светомузыкальный фонтан. Это не просто украшение города, он будет нести и образовательную функцию, – отметил Алексей Текслер. – Мы с удовольствием будем гулять и смотреть на него. Желаю всем нам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы счастливых и радостных моментов в нашей жизни было больше. Я считаю, что запуск сегодняшнего фонтана – один из таких моментов».

«У нас в семье есть традиция: каждое воскресенье вместе с детьми идем на набережную. Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан. Это настоящий праздник для города – такого в Челябинске ещё не было. Теперь прогулки с семьей станут ещё приятнее», – поделился Олег Кузнецов, житель Челябинска.

«Набережная – это душа Челябинска. Здесь мы проводим время с семьей и друзьями, отмечаем праздники и просто наслаждаемся прекрасными видами на реку Миасс. Я очень рада, что именно в этом месте появился такой замечательный фонтан. Он делает Челябинск еще более уютным и гостеприимным», – отметила Юлия Марченко, жительница Челябинска.

Фонтан в Челябинске стал 30-м интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил разным городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске, Пскове и на территории мастерской управления «Сенеж».