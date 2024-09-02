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Решения советских лидеров негативно повлияли на ситуацию на Украине - Путин

10:32 02.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин: решения лидеров СССР негативно повлияли на ситуацию на Украине. Такое мнение президент выразил в интервью монгольской газете «Оноодор».

По словам главы государства, республики в составе Советского Союза «нарезались достаточно произвольно, исходя из пролетарской необходимости». Таким образом в составе Украины оказался Донбасс, а после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал республике некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, напомнил Путин, отдельно отметив, что в 1954 году Никита Хрущёв «подарил Украине Крым».

Президент подчеркнул, что такие решения советские лидеры принимали, не предполагая, что государство перестанет существовать.  "Говорит Москва"

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