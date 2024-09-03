Продажи новых авто в РФ в январе — августе выросли на 52%, до 1,174 млн единиц

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей в России по итогам января — августа 2024 года выросли на 52% и составили почти 1,174 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«По итогам января — августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до 3 лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 шт.). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тыс. шт., что на 32% больше показателей января — августа 2023 года», — отмечается в сообщении.

Рынок легковых автомобилей увеличился за отчетный период на 63%, до 994,6 тыс. авто, а рынок легких коммерческих автомобилей — на 37%, до 84 тыс. В сегменте грузовиков продажи снизились на 10% и составили 81,3 тыс., а в сегменте автобусов продажи выросли на 12% — до 13,6 тыс.