Юдаева приступит в МВФ к обязанностям исполнительного директора от РФ 1 ноября
22:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева приступит 1 ноября к обязанностям исполнительного директора от РФ в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС нынешний глава российской дирекции в МВФ Алексей Можин.
«Подтверждаю. Ксения [Юдаева] приступит [к обязанностям исполнительного директора] с 1 ноября. Я в конце ноября улечу в Москву», — сказал Можин, который представляет Россию в совете исполнительных директоров фонда с 1996 года.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина, Юдаева была «выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства Российской Федерации и правилами МВФ».
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