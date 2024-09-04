Зурабишвили не является президентом Грузии после нарушения конституции — премьер

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саломе Зурабишвили фактически не является президентом Грузии после того, как нарушила конституцию. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, — это поддержка „Нацдвижения“ (оппозиционная партия „Единое национальное движение“ — прим. ТАСС)», — заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, после того как оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент Зурабишвили, она стала «не президентом Грузии, а президентом „Нацдвижения“ и одной рядовой марионеткой „Нацдвижения“.

В прошлом году Зурабишвили совершила несколько зарубежных визитов без согласия главы правительства. Конституция разрешает президенту Грузии осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия премьер-министра. В связи с этим правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента (минимум 100 из 150 голосов). Оппозиция не поддержала импичмент Зурабишвили.