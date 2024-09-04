Зурабишвили не является президентом Грузии после нарушения конституции — премьер
12:20 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саломе Зурабишвили фактически не является президентом Грузии после того, как нарушила конституцию. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, — это поддержка „Нацдвижения“ (оппозиционная партия „Единое национальное движение“ — прим. ТАСС)», — заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, после того как оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент Зурабишвили, она стала «не президентом Грузии, а президентом „Нацдвижения“ и одной рядовой марионеткой „Нацдвижения“.
В прошлом году Зурабишвили совершила несколько зарубежных визитов без согласия главы правительства. Конституция разрешает президенту Грузии осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия премьер-министра. В связи с этим правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента (минимум 100 из 150 голосов). Оппозиция не поддержала импичмент Зурабишвили.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать