Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет одной линии, но радиационный фон в норме
17:40 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной линии, однако радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«Все шесть реакторов ЗАЭС остаются в состоянии „холодный останов“. Оборудование станции обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Энергоснабжение станции обеспечено за счет линии 750 кВ „Днепровская“. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в сообщении.
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