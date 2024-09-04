Сбер: Адаптироваться к изменениям климата выгоднее, чем устранять последствия природных катаклизмов

18:26

Проблема изменения климата и адаптации к нему актуальны для всего мира. Глобальный экономический ущерб от климатических изменений оценивается в 1,5 трлн долл. ежегодно на горизонте до 2050 года. Даже дорогостоящие меры адаптации обойдутся примерно в 30 раз дешевле, чем ликвидация последствий природных катаклизмов. При этом финансирование адаптации к изменению климата составляет только 5% от общего объема климатического финансирования. Об этом рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на сессии «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса» на IX Восточном экономическом форуме.

В адаптации бизнеса к изменениям климата Сбер выделяет два ключевых направления – это анализ климатических рисков и разработка соответствующих инструментов, в первую очередь зеленых технологий и ответственного финансирования. При этом анализ рисков – наукоемкое направление, требующее новых решений и подходов. Это означает, что количество данных, которые уже сейчас необходимы для качественного прогнозирования климатических и физических рисков, кратно увеличивается.

«У Сбера есть риск-модели, которые позволяют делать короткие прогнозы климатических событий на 6 и 12 месяцев, что соответствует запросу бизнеса, – рассказала Татьяна Завьялова. – Поскольку компаниям для эффективного планирования и управления необходимо оперировать короткими (в сравнении с научными горизонтами) циклами. Мы активно применяем наши модели в своей работе и относительно наших клиентов. Это позволяет нам экономить порядка миллиарда рублей ежегодно, и зарабатывать, правильно определяя риски».

Она отметила, что вопрос адаптации сейчас стоит более остро, чем задачи по митигации (смягчения) последствий изменения климата. Вопросы снижения потенциального ущерба для экономики и сохранения комфортного уровня жизни людей относится к настоящему времени. Поэтому важно уже сейчас находить и внедрять решения, которые помогают справляться с текущими задачами. Такие решения предлагают зеленые технологии.

Спикер подчеркнула, что рынок зеленых технологий в мире составляет около 4,5 трлн долл., и при ежегодных темпах роста в 20-30% его объем к 2030 году может достигнуть почти 10 трлн долл. Например, технологии на базе искусственного интеллекта используются не только в модернизации производства – для повышения энергоэффективности или сокращения выбросов углекислого газа, но и для более быстрого и качественного решения задач устойчивого развития.

«В Сбере сформировано полноценное направление работы с корпоративным бизнесом в сфере устойчивого развития, – отметила Татьяна Завьялова. – Во-первых, это ответственное финансирование – его портфель уже составляет более 3,3 трлн руб. Во-вторых, некредитные инструменты устойчивого развития, которые помогают нашим клиентам решать конкретные локальные задачи в контексте ESG-ценностей. Они могут быть связаны с социальными вопросами, страхованием и экологическими задачами. Сегодня доступно более 20 продуктов для разных сегментов бизнеса».

Что касается отраслевой структуры портфеля ответственного финансирования Сбера, он распределяется следующим образом: строительная отрасль (60,7%), металлургическая и горнодобывающая промышленность (7,5%), сельское хозяйство (5,1%), машиностроение (4,3%), пищевая промышленность (4%). А объем продаж некредитных ESG-продуктов для бизнеса с начала года составил более 1,4 млрд руб.

Татьяна Завьялова добавила, что в условиях глобальных вызовов изменения климата бизнесу важно сотрудничать и обмениваться лучшими практиками. Например, по словам спикера, компании в формате Национального ESG-Альянса вместе готовят рекомендации по регулированию в области устойчивого развития, делятся экспертизой и всегда рады расширению списка участников.