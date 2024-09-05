В России спрос на вахтовиков за год вырос на 64% — исследование
10:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос на работников, работающих вахтовым методом, в России по итогам лета 2024 года вырос на 64% по сравнению с летним периодом 2023 года, в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов вошли водители-дальнобойщики, шлифовщики и отделочники. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«В целом по России количество вакансий для вахтовиков выросло на 64% по сравнению с летним периодом прошлого года, а средние зарплатные предложения для новых работников составили 142 011 рублей в месяц», — говорится в итогах исследования.
Согласно исследованию, водители-дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами-вахтовиками летом 2024 года: средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 210 439 рублей в месяц, увеличившись за год на 27%. На втором месте идут шлифовщики, их среднемесячный доход составил 210 163 рубля, за год он увеличился на 63%. Замыкают тройку лидеров по уровню зарплатных предложений для вахтовиков отделочники, им предлагают 205 996 рублей в месяц (плюс 90% за год).
При этом по приросту вахтовых вакансий лидируют строительные специальности.
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