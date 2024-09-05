В Дальневосточном федеральном университете открыт Центр компетенций «Роснефти»

09:30

Фото с сайта www.rosneft.ru

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) открылся Центр компетенций «Роснефти». Крупнейшая нефтяная компания РФ - ключевой партнер ДВФУ, соглашение о создании Центра компетенций было подписано между ними в сентябре 2022 года. Центр будет готовить высококвалифицированных инженерных кадров для предприятий «Роснефти» - инженеров-конструкторов и технологов-кораблестроителей. Также в нем будут повышать квалификацию работники судостроительных предприятий, в первую очередь, ССК «Звезда».

Центр был открыт в рамках IX Восточного экономического форума, в торжественной церемонии участвовали ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, первый заместитель министра образования Приморского края Ирина Бушманова, представители «Роснефти» и «Звезды», педагоги и студенты.

Фото с сайта www.rosneft.ru



В структуре Центра компетенций четыре тематических модуля - «Инженерные разработки» (введен в эксплуатацию в 2023 году), «Инженерные «Роснефть-классы», «Судовые корпусные конструкции и материалы», «Инженерные системы корабля». Для каждого модуля созданы профильные лаборатории, аудитории и кафедры, оснащенные нужным учебным оборудованием и демонстрационными моделями. В 2025 году в Центре будут открыты модули «Судовые корпусные конструкции и материалы», а также «Инженерные системы корабля». Инфраструктура Центра компетенций будет включать 18 учебных аудиторий, три коворкинга, 12 лабораторий и две базовые кафедры.

В этом году, в рамках различных образовательных программ, в Центре учатся около 1700 человек, в 2025 году в интересах «Роснефти» там будут получать знания 3500 человек в год.