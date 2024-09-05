В Дальневосточном федеральном университете открыт Центр компетенций «Роснефти»
09:30 05.09.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Центр был открыт в рамках IX Восточного экономического форума, в торжественной церемонии участвовали ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, первый заместитель министра образования Приморского края Ирина Бушманова, представители «Роснефти» и «Звезды», педагоги и студенты.
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Фото с сайта www.rosneft.ru
В этом году, в рамках различных образовательных программ, в Центре учатся около 1700 человек, в 2025 году в интересах «Роснефти» там будут получать знания 3500 человек в год.
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