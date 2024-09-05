ВМС США утрачивают боевую мощь из-за нехватки кораблей — WSJ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) США утрачивают боевую мощь из-за вывода из эксплуатации своих кораблей, что подрывает способности Соединенных Штатов сдерживать угрозы в различных районах мира, включая Евразию. С такой оценкой выступил обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ), экс-помощник министра обороны США в администрации президента Джорджа Буша-старшего (1989-1993) Сет Кропси.

Автор колонки напомнил, что с 2022 года ВМС США вывели из эксплуатации уже 10 крейсеров типа «Тикондерога», оставшиеся 12 планируется вывести к 2027 году. Крейсеры такого типа играют основную роль в обеспечении противовоздушной обороны ВМС США, у них больше ракетных пусковых установок, чем у эсминцев типа «Арли Берк», пишет Кропси. Хотя крейсеры «Тикондерога» поступили на вооружение в конце холодной войны, их вывод из эксплуатации сокращает количество развернутых ракетных батарей ВМС США, отметил он.

Другой проблемой ВМС США остается состояние кораблей командования морских перевозок, среди них судна с ракетным оборудованием, системами подводного наблюдения, средствами для ремонта кабелей, а также корабли, предназначенные для перевозки масел, боеприпасов и прочих грузов. Эти 125 судов участвуют в военных операциях США, обеспечивая снабжение американских кораблей «от Средиземного моря до Тихого океана» и сухопутных войск на военных базах. Без них ВМС США смогут вести боевые действия лишь нескольких недель, подчеркнул Кропси.

Нехватка личного состава также стала проблемой для американского флота. В 2023 году в ВМС США не смогли полностью набрать персонал даже после повышения максимального призывного возраста с 39 лет до 41 года и снижения стандартов умственных способностей и физической подготовки. В результате корабли находятся «в гораздо худшем положении, чем военно-морской флот в целом», убежден обозреватель. Он добавил, что в ВМС США хотят вывести из эксплуатации 17 кораблей командования, которые «имеют решающее значение для поддержки американских войск в евразийской войне».