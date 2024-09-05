Германский институт прогнозирует нулевой рост экономики ФРГ в текущем году
16:00 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Институт экономических исследований в Мюнхене (Ifo) скорректировал в сторону понижения свой прогноз по развитию германской экономики в текущем году и ожидает нулевого роста и увеличения числа безработных. Об этом говорится в сообщении Ifo.
Эксперты института ранее прогнозировали, что рост экономики по итогам 2024 года составит 0,4%. Теперь же они исходят из того, что он будет равен нулю. В следующем году экономика ФРГ вырастет не на 1,5%, а лишь на 0,9%, считают в Ifo. «Лишь в 2026 году рост составит 1,5%», — говорится в сообщении.
«Германская экономика находится в застое, в то время как другие страны переживают подъем», — констатировал руководитель отдела исследования темпов развития экономики Тимо Волльмерсхойзер. «У нас структурный кризис», — считает он. По словам эксперта, в промышленность мало инвестировали, а производительность в ФРГ «уже давно топчется на месте». К тому же изменение климата, цифровизация, демографическая ситуация, пандемия, рост цен на энергоносители и новая роль Китая в мировой экономике являются теми факторами, которые оказывают давление на традиционную германскую бизнес-модель.
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