Вашингтон передал Израилю, что авианосцы США не смогут охранять его от Ирана вечно — ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США довела до руководства Израиля информацию о том, американские авианосцы не смогут всегда находиться в регионе, чтобы следить за действиями Ирана. Об этом сообщил 13-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, в сообщении указывалось, что США также выступают «против [потенциального] увольнения министра обороны Израиля Йоава Галанта», несмотря на его конфликт с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Как указывает телеканал, сообщение было «вежливым, но ясным». Кроме того, по поводу риска атаки со стороны Ирана и широкомасштабной войны в регионе США заявили, что на определенном этапе степень эскалации должна быть снижена, так как «авианосцы не смогут остаться в регионе навечно».

Политические разногласия между Нетаньяху и Галантом носят затяжной характер. В марте 2023 года премьер-министр заявил о намерении уволить министра обороны из-за критики судебной реформы, однако отменил свое решение после массовых демонстраций и обострения в регионе. Как сообщала газета The Times of Israel, летом этого года Нетаньяху также планировал освободить Галанта от должности после окончания своего визита в США, однако также отказался от этих планов из-за обострения на израильско-ливанской границе и активизации «Хезболлах».

В конце августа министр обороны США Ллойд Остин по итогам телефонного разговора с израильским коллегой распорядился продлить период пребывания в регионе двух авианосных ударных групп. В настоящее время на Ближнем Востоке находятся два авианосца ВМС США Abraham Lincoln и Theodore Roosevelt.