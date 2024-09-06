КНР за последние три года создала в Африке более 1,1 млн рабочих мест- глава МИД
10:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании КНР за последние три года создали в африканских странах свыше 1,1 млн рабочих мест. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Только за последние три года предприятия нашей страны создали в Африке более 1,1 млн рабочих мест», — приводит сайт МИД КНР слова китайского дипломата. Ван И подчеркнул, что важную роль во взаимодействии между Пекином и государствами региона сыграл Форум китайско-африканского сотрудничества (ФКАС). Он отметил, что стимулируемые им совместные двусторонние проекты позволили улучшить условия жизни африканцев.
В частности, глава МИД отметил, что Китай помог Африке построить и модернизировать около 100 тыс. км автомагистралей, 10 тыс. км железных дорог, около 1 тыс. мостов и примерно 100 портов. «КНР направляла медицинские бригады почти во все страны континента, они побывали в отдаленной сельской местности и оказали помощь примерно 230 млн человек», — добавил он.
Как уточнил Ван И, Китай осуществляет в Африке проекты по снабжению продовольствием и водой, а также в области науки и образования. Он указал на пользу, которую подобная деятельность приносит местным жителям. «Эти ощутимые результаты были достигнуты благодаря китайским рабочим, врачам, преподавателям и волонтерам, которые под палящим солнцем вместе с африканскими братьями шаг за шагом делают на континенте свою работу», — подытожил министр.
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