Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге могут выставить на аукцион в конце года
10:20 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший следственный изолятор «Кресты» в центре Санкт-Петербурга будет выставлен на аукцион для его дальнейшего преобразования в конце 2024 — начале 2025 года. О таких планах ТАСС сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сейчас идет подготовка земельного участка в „Крестах“. На сегодняшний день мы завершаем работы по приведению в порядок и кадастрированию. Соответственно, после завершения этой работы участок вместе с объектами недвижимости будет выставлен на аукцион. Предполагается, что это произойдет в конце этого либо в начале следующего года», — сказал собеседник агентства.
По словам Филиппова, в будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция и сохранена историческая составляющая, конечное решение определит администрация города. «Но мы больше чем уверены: концепция будет реализована красиво, потому что это удивительно красивое здание», — добавил он.
Исторический комплекс «Крестов», признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов. Оба «креста» соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания.
С 1964 года «Кресты» стали следственным изолятором № 1. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.
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