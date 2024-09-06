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Сбер: украинские мошенники начали действовать против жителей стран – союзников Украины

12:38 06.09.2024

Сбер фиксирует активную работу украинских кол-центров в городе Днепр в отношении жителей Польши, Германии, Чехии, Израиля, Латвии, Литвы и Эстонии. Это может свидетельствовать о том, что обманывать россиян стало сложнее, либо о том, что мошенники решили расширить географию, чтобы повысить доходы. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на полях IX Восточного экономического форума.

Как отметил Станислав Кузнецов, Сбер располагает информацией о наборе обзвонщиков для работы против жителей этих государств. Условия работы подразумевают нормированный рабочий день, обед, возможность сделать три перерыва. Во многих из этих стран велика доля русскоязычного населения, что упрощает работу мошенников. Однако фиксируются и звонки на польском и чешском языках.

Основная мошенническая схема, используемая злоумышленниками, связана с привлечением инвестиций. Звонки осуществляются как с подменных номеров по телефону, так и через мессенджеры, причем в некоторых случаях, когда идет видеозвонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свое лицо или голос.

«Украинские телефонные мошенники раньше активно не проявляли себя в отношении жителей этих государств, там работали в основном местные кол-центры, – рассказал Станислав Кузнецов. – Теперь мы ежедневно фиксируем десятки тысяч звонков в разные страны, при том что мы видим лишь часть картины – по факту звонков может быть в десятки и сотни раз больше. И мы наблюдаем тенденцию роста такой активности. Важно подчеркнуть, что украинские кол-центры действуют под покровительством властей, до 40% доходов мошенников идет на финансирование ВСУ. Новый тренд может свидетельствовать о том, что россиян стало труднее обманывать. Эту версию подтверждает и тенденция на снижение числа звонков жителям нашей страны».

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