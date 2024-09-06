ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз, а также Соединенные Штаты, Великобритания и еще семь государств (Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Республика Молдова, Сан-Марино и Израиль) подписали Рамочную конвенцию Совета Европы (СЕ) об искусственном интеллекте (ИИ) и правах человека, демократии и верховенстве права. Как сообщается на сайте СЕ, это первый международный договор об использовании ИИ, который будет иметь обязательную юридическую силу.

Документ, который призван привести использование систем ИИ «в полное соответствие с правами человека, [принципами] демократии и верховенства закона», был открыт для подписания в ходе конференции министров юстиции стран СЕ в Вильнюсе. Соглашение, как утверждается, «будет способствовать прогрессу и инновациям в области ИИ», но вместе с тем поможет «управлять рисками», которые несет в себе искусственный разум. Как пояснила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, развитие ИИ «должно соответствовать стандартам, а не подрывать их», на что и направлена конвенция.

Рамочная конвенция разрабатывалась при сотрудничестве 46 стран-участниц СЕ и 11 государств, не входящих в него (Аргентина, Австралия, Ватикан, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, США, Уругвай и Япония). Документ регулирует использование ИИ как государственными, так и частными компаниями и обязывает стороны проверять соблюдение стандартов в области прав человека при использовании таких технологий или же накладывать запрет на их использование при невозможности обеспечить это требование. Также соглашение предусматривает принятие мер для того, чтобы системы ИИ не использовались для подрыва демократических институтов и процессов, а также принципов разделения властей, независимости судебной власти и доступа к правосудию.