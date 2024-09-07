0
0
57
НОВОСТИ

Путин в День города назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни

13:37 07.09.2024

Жителей Москвы с Днем города поздравил президент России Владимир Путин. Его пресс-служба опубликовала специальное сообщение в Telegram. «Москва, бесспорно, один из лучших мегаполисов мира, – мы можем говорить это с уверенностью, – и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации ее жителей, - заявил президент. - Здесь новаторские производства, научные и образовательные центры гармонично сочетаются с уникальными музеями, концертными залами, с нашими духовными и историческими святынями. Открытость и гостеприимность столицы отмечают и в нашей стране, и за ее пределами».

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные 877-летию Москвы, проводятся в концертном зале «Зарядье». Хотя дата не юбилейная, в субботу и воскресенье в мегаполисе состоится множество интересных событий – концертов, выставок, соревнований и фестивалей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 07.09.2024
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства
0
21
13:43 07.09.2024
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
0
42
13:28 07.09.2024
Сбер стал лидером рейтинга поддержки волонтерских экологических акций
0
69
13:00 07.09.2024
В США до конца года планируется провести испытания гиперзвукового ракетного комплекса дальнего действия
0
151
12:43 07.09.2024
Определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов»
0
181
12:35 07.09.2024
Московская система электронного голосования успешно отражает кибератаки
0
155
11:01 07.09.2024
Канцлер ФРГ собирается посетить Казахстан с официальным визитом
0
288
10:49 07.09.2024
На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек
0
275
10:45 07.09.2024
В планах Путина на ближайшее время зарубежных визитов нет - Песков
0
234
10:40 07.09.2024
Общественный штаб: Второй день выборов в Москве начался штатно
0
275

Возврат к списку