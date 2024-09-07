Путин в День города назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни

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Жителей Москвы с Днем города поздравил президент России Владимир Путин. Его пресс-служба опубликовала специальное сообщение в Telegram. «Москва, бесспорно, один из лучших мегаполисов мира, – мы можем говорить это с уверенностью, – и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации ее жителей, - заявил президент. - Здесь новаторские производства, научные и образовательные центры гармонично сочетаются с уникальными музеями, концертными залами, с нашими духовными и историческими святынями. Открытость и гостеприимность столицы отмечают и в нашей стране, и за ее пределами».

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные 877-летию Москвы, проводятся в концертном зале «Зарядье». Хотя дата не юбилейная, в субботу и воскресенье в мегаполисе состоится множество интересных событий – концертов, выставок, соревнований и фестивалей.