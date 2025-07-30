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Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявлен в розыск

11:32 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск, обоснованием для розыска является уголовная статья, сообщается в базе ГУ МВД по региону.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в материалах.

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