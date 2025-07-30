Австралия запретит YouTube для подростков младше 16 лет — премьер-министр

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийское правительство приняло решение о включении видеохостинга YouTube в число платформ, которые подпадают под закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

«Что важно, в соответствии с рекомендациями уполномоченного [правительства Австралии] по вопросам безопасности в интернете, подростки младше 16 лет не смогут завести аккаунт на платформе YouTube», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировали австралийские СМИ.