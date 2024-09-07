Путин и Собянин открыли 16-ю линию московского метро
13:57 07.09.2024
В Москве в День города открыт участок Троицкой линии метрополитена – станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». В торжественной церемонии участвовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Событие состоялось в формате видеоконференцсвязи из концертного зале «Зарядье», где идут торжественные мероприятия в честь 877-летия Москвы.
Протяженность нового участка - 8,3 км. Запуск в эксплуатацию первого пускового участка Троицкой линии улучшил обслуживание примерно миллиона жителей Москвы. Более 800 тыс. человек в районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (пос. Мосрентген) теперь получили станции метрополитена в пешей доступности.
Открытию первого участка подземки снизит нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метрополитена, а также на окружающую станции улично-дорожную сеть. По Троицкой линии курсируют современные российские поезда «Москва-2024» с улучшенной аэродинамикой.
НОВОСТИ
- 13:50 07.09.2024
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства
- 13:43 07.09.2024
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
- 13:37 07.09.2024
- Путин в День города назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни
- 13:28 07.09.2024
- Сбер стал лидером рейтинга поддержки волонтерских экологических акций
- 13:00 07.09.2024
- В США до конца года планируется провести испытания гиперзвукового ракетного комплекса дальнего действия
- 12:43 07.09.2024
- Определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов»
- 12:35 07.09.2024
- Московская система электронного голосования успешно отражает кибератаки
- 11:01 07.09.2024
- Канцлер ФРГ собирается посетить Казахстан с официальным визитом
- 10:49 07.09.2024
- На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек
- 10:45 07.09.2024
- В планах Путина на ближайшее время зарубежных визитов нет - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать