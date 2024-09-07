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НОВОСТИ

Путин и Собянин открыли 16-ю линию московского метро

13:57 07.09.2024

В Москве в День города открыт участок Троицкой линии метрополитена – станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». В торжественной церемонии участвовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Событие состоялось в формате видеоконференцсвязи из концертного зале «Зарядье», где идут торжественные мероприятия в честь 877-летия Москвы.

Протяженность нового участка - 8,3 км. Запуск в эксплуатацию первого пускового участка Троицкой линии улучшил обслуживание примерно миллиона жителей Москвы. Более 800 тыс. человек в районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (пос. Мосрентген) теперь получили станции метрополитена в пешей доступности.

Открытию первого участка подземки снизит нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метрополитена, а также на окружающую станции улично-дорожную сеть. По Троицкой линии курсируют современные российские поезда «Москва-2024» с улучшенной аэродинамикой.

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