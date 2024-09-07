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На Западе считают, что Украина не удержится в Курской области дольше двух месяцев - СМИ

15:30 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Украины опасаются, что на фоне успешного наступления российской армии украинские вооруженные силы могут быть выдавлены из приграничья Курской области в течение двух месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По его информации, спустя месяц после начала украинской операции чиновники США и ЕС все еще задаются вопросом, какова конечная цель Украины в отношении территории Курской области. Некоторые официальные лица союзников Украины опасаются, что ВСУ будут выдавлены из приграничья Курской области в течение пары месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление. На территории Донбасса российские войска ведут собственное наступление, поэтому некоторые европейские чиновники высказали мнение, что цена операции в Курской области может оказаться слишком высокой для Украины, пишет агентство.

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