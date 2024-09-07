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Явка на выборах в Москве по итогам второго дня составила 33,6%

21:37 07.09.2024

Выборы в Москве проходят при высокой явке. За два дня в столице, как отмечает Мосгоризбирком, проголосовали более 2,6 млн человек, причем свыше 2,3 млн из них свой выбор сделали в онлайн-формате. «На избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования свои голоса отдали более 200 тыс. москвичей. С помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 100 тыс. человек», – рассказала член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Рима Кузнецова. В целом 33,6% горожан уже отдали свой голос. А среди голосующих за муниципальных депутатов выбор сделали 35,5% избирателей.

Избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ряде районов ТиНАО и Куркино закрылись в 20:00. Участки продолжат работу 8 сентября в 8:00, однако онлайн-голосование будет продолжаться всю ночь.

По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова, технические специалисты заблокировали 200 кибератак. «Система работает штатно, несмотря на то, что предпринимаются атаки. Наблюдались подозрения на вредоносную активность более 2 тыс. 700 IP-адресов», – заявил он.

Москвичи могут голосовать как в электронном формате, так и бумажными бюллетенями. Несмотря на то, что для голосования «бумагой» нужно было до 2 сентября подать соответствующее заявление, избиркомы могли пойти избирателю навстречу и выдать бумажный бюллетень, если у горожанина обнаруживалась уважительная причина. «Когда люди приходят на избирательный участок, но до этого в установленные сроки не сделали заявление о получении бумажного бюллетеня, их комиссия в установленном порядке просит такое заявление сделать на участке, - заявил Асафов. - Это не прихоть председателя, не прихоть членов комиссии. Объяснение достаточно простое и понятное. Для того, чтобы человек мог проголосовать бумажным бюллетенем на участке по месту регистрации, он должен быть исключен из электронного реестра избирателей. Чтобы это произошло, от него требуется заявление – нужно пройти через процедуру. И если он отказывается такое заявление предоставить, пройти через процедуру, очевидно, возникает риск повторного голосования. Поэтому это необходимая процедура».

По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, голосование как онлайн, так и на участках проходит в штатном режиме.

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