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Джордж Буш - младший не хочет поддерживать ни кого из кандидатов на выборах в США

10:50 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США, республиканец Джордж Буш — младший, не намерен на предстоящих выборах поддерживать ни одного из кандидатов на высший государственный пост страны. Об этом заявил в субботу журналистам телеканала NBC его официальный представитель.

На вопрос о том, поддержит ли экс-президент кого-либо из кандидатов или скажет, за кого из них он проголосует, данный сотрудник ответил: «Нет». Он подчеркнул, что Буш-младший «много лет назад ушел из президентской политики».

Республиканец Дик Чейни, который в администрации Буша-младшего занимал пост вице-президента, в пятницу заявил, что будет голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис и подверг критике кандидата от республиканцев Дональда Трампа.





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