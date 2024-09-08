Джордж Буш - младший не хочет поддерживать ни кого из кандидатов на выборах в США

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США, республиканец Джордж Буш — младший, не намерен на предстоящих выборах поддерживать ни одного из кандидатов на высший государственный пост страны. Об этом заявил в субботу журналистам телеканала NBC его официальный представитель.



На вопрос о том, поддержит ли экс-президент кого-либо из кандидатов или скажет, за кого из них он проголосует, данный сотрудник ответил: «Нет». Он подчеркнул, что Буш-младший «много лет назад ушел из президентской политики».



Республиканец Дик Чейни, который в администрации Буша-младшего занимал пост вице-президента, в пятницу заявил, что будет голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис и подверг критике кандидата от республиканцев Дональда Трампа.











