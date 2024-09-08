Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску
11:30 08.09.2024
Мэр Москвы поздравил город Луганск с 229-летием и рассказал о сотрудничестве российской столицы и центра ЛНР. «Мы продолжаем оказывать помощь и поддержку городу-побратиму. Столичные специалисты восстанавливают и ремонтируют здания, сооружения и инженерную инфраструктуру, помогают готовить Луганск к зиме и отопительному периоду», — сообщил московский градоначальник в Telegram.
По данным Собянина, с начала 2024 года в Луганске при поддержке Москвы удалось обновить и отремонтировать 22,1 км сетей теплоснабжения, 9,1 км — водоснабжения, 4,7 км — водоотведения. Модернизированы две трансформаторные подстанции и более 130 км кабельных линий и наружных сетей. Приведены в порядок 76 крыш многоквартирных домов, капитально отремонтирована школа, территория рядом с которой была благоустроена. К декабрю нынешнего года закончится капитальный ремонт одной из амбулаторий Луганска.
Также было проведено благоустройство одной из центральных магистралей и городского сквера. Кроме того, по словам Собянина, продолжается восстановление путепровода и моста, крайне важного для города объекта.
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