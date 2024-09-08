Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

11:30

Мэр Москвы поздравил город Луганск с 229-летием и рассказал о сотрудничестве российской столицы и центра ЛНР. «Мы продолжаем оказывать помощь и поддержку городу-побратиму. Столичные специалисты восстанавливают и ремонтируют здания, сооружения и инженерную инфраструктуру, помогают готовить Луганск к зиме и отопительному периоду», — сообщил московский градоначальник в Telegram.



По данным Собянина, с начала 2024 года в Луганске при поддержке Москвы удалось обновить и отремонтировать 22,1 км сетей теплоснабжения, 9,1 км — водоснабжения, 4,7 км — водоотведения. Модернизированы две трансформаторные подстанции и более 130 км кабельных линий и наружных сетей. Приведены в порядок 76 крыш многоквартирных домов, капитально отремонтирована школа, территория рядом с которой была благоустроена. К декабрю нынешнего года закончится капитальный ремонт одной из амбулаторий Луганска.

Также было проведено благоустройство одной из центральных магистралей и городского сквера. Кроме того, по словам Собянина, продолжается восстановление путепровода и моста, крайне важного для города объекта.