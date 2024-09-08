В Волгоградской области явка на выборах составила 44,40%
12:05 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на 10 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 44,40%», — говорится в сообщении.
Явка на выборах губернатора в 2019 году составила 41,23%, в 2017 году — менее 37%.
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