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В Волгоградской области явка на выборах составила 44,40%

12:05 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах в Волгоградской области составила 44,40%, сообщили журналистам в Волгоградском облизбиркоме.

«По состоянию на 10 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 44,40%», — говорится в сообщении.

Явка на выборах губернатора в 2019 году составила 41,23%, в 2017 году — менее 37%.

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