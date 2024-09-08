В Волгоградской области явка на выборах составила 44,40%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах в Волгоградской области составила 44,40%, сообщили журналистам в Волгоградском облизбиркоме.



«По состоянию на 10 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы составила 44,40%», — говорится в сообщении.



Явка на выборах губернатора в 2019 году составила 41,23%, в 2017 году — менее 37%.



