«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по триатлону

16:13

«Роснефть» впервые устроила корпоративные состязания среди триатлонистов. В соревнованиях, состоявшихся в спорткомплексе «Крылатское» в Москве, участвовали 175 сотрудников из 40 дочерних предприятий компании. Атлеты могли продемонстрировать свои возможности в индивидуальной и командной гонке. Индивидуальная гонка была разделена на две категории. Первая - спринт (плавание на 0,75 км, езда на велосипеде на 20 км и бег на 5 км). Вторая - олимпийская дистанция (1,5 км - плавание, 40 км - езда на велосипеде и 10 км – бег). Победителем среди мужчин в спринте стал Михаил Игнатьев из «Удмуртнефти», среди женщин – Анна Галлямова из «РН-Ванкор». На олимпийской дистанции победили Денис Зайцев из «Самаранефтегаза» и Айгуль Кубрина из «Юганскнефтегаза».

В командном зачете эстафета состояла из плавания на 0,75 км, езды на велосипеде на 20 км и бега на 5 км. Золото в этой категории взяла команда «РН-Ванкор», за ними были оказались вторая команда «РН-Ванкор» и сборная «РН- Комсомольский НПЗ».

Победителей награждали заслуженный мастер спорта по самбо и рукопашному бою, победитель Кубка России и чемпион Азии Михаил Кашурников, а также чемпион России по картингу, обладатель Кубка России и пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.

Все Фото с сайта rosneft.ru

Отметим, что у «Роснефти» одна из сильнейших сборных по триатлону среди корпоративных команд. Команда «Роснефть Триатлон» выступает на соревнованиях с 2015 года и объединяет более 200 спортсменов. Она завоевывала звание «Самая успешная корпоративная команда» в годовом рейтинге триатлетов по версии организатора международных стартов IRONSTAR, занимала первые места в корпоративных командных зачетах на соревнованиях по триатлону серии IRONSTAR. Всего в общекорпоративном спортивно-оздоровительном движении участвует более 106 тыс. сотрудников «Роснефти», более 54 тыс. участвуют в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях и челленджах, в соревнованиях регионального и федерального уровней.