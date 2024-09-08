«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по триатлону
16:13 08.09.2024
В командном зачете эстафета состояла из плавания на 0,75 км, езды на велосипеде на 20 км и бега на 5 км. Золото в этой категории взяла команда «РН-Ванкор», за ними были оказались вторая команда «РН-Ванкор» и сборная «РН- Комсомольский НПЗ».
Победителей награждали заслуженный мастер спорта по самбо и рукопашному бою, победитель Кубка России и чемпион Азии Михаил Кашурников, а также чемпион России по картингу, обладатель Кубка России и пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.
|Все Фото с сайта rosneft.ru
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