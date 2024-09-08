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Канцлер ФРГ «рад, что правоохранители так далеко продвинулись» в деле о подрыве «Северных потоков»

17:00 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что власти Германии сделают все для расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и привлечения к ответу тех, кто стоит за диверсиями.

В интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности Киева к подрыву, Шольц лишь сказал: «У меня хорошие отношения с Владимиром Зеленским». «Одновременно мне совершенно ясно, что эти вещи должны быть расследованы. И я рад, что наши генпрокурор и правоохранительные органы настолько далеко продвинулись, как везде об этом сообщается», — отметил Шольц.

«Мы выступаем за то, чтобы ничего не было утаено. Будет сделано все для того, чтобы те, кто это сделал, были наказаны», — заявил канцлер.

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