Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет 9 сентября
18:32 08.09.2024
Третий, заключительный розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» состоится в Москве утром 9 сентября. Призовые баллы в нем могут выиграть горожане, участвовавшие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино 8 сентября. Ранее в рамках акции уже прошли два розыгрыша. Их победителями оказались более 1,5 млн человек, получивших поощрения в 1000, 3000 и 5000 баллов.
Результаты розыгрышей в течение дня появляются на странице акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва». Там же размещена информация о партнерах акции, порядке и сроках ее проведения, условиях участия.
Чтобы получить призовые баллы, нужно активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов». Для этого следует зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код» до 30 сентября.
Полученные призовые баллы победители смогут использовать в качестве скидок или оплаты в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах, обменять на билеты в столичные музеи и театры, а также пополнить ими карту «Тройка».
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