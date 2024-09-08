На всех участках в России голосование завершилось

21:10 Источник: Интерфакс

Избирательные участки во всех 83 регионах России, где проходили выборы различного уровня, закрылись.

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по явке избирателей на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область (Кузбасс), там явка составила почти 60%, а также Республика Башкортостан с явкой 55%.

Около 3,5 млн человек отдали свой голос с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 26 регионах России, сообщила ранее Памфилова.

По ее словам, в период с 5 сентября было заблокировано примерно 150 тыс. воздействий на портал Центризбиркома России; около 3 тыс. из них - воздействия высокого уровня критичности.

Кроме того, Памфилова сообщила, что 66 избирательных бюллетеней в двух регионах России, где проходят выборы, признаны недействительными. Это Алтай и Челябинская область.