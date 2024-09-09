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ВСУ скоро выдохнутся в Курской области, учитывая большие ежедневные потери — Алаудинов

09:05 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Подразделения, которые сегодня стоят на суджанском направлении, уничтожили две ББМ (боевые бронированные машины), один пикап, один микроавтобус — это все с противником, одну установку самоходную артиллерийскую, одну пушку, образец мы не установили. Ну и надо отметить, что большое количество противника, потому что противник сегодня тоже пытался на двух участках продавиться. К нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет очень большие потери. С такими темпами, я так думаю, что он скоро действительно полностью выдохнется, и мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было у него уничтожить: технику, личный состав», — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Он также напомнил, что за счет того, что ВСУ бросили на курское направление большие ресурсы, силы и средства, на противоположном участке линии боевого соприкосновения — донецком — российские подразделения очень хорошо продвинулись вперед.

«Я так думаю, что наши враги в Америке, комитет штабов блока НАТО, который готовил эту операцию по нападению на Курскую область, но они даже во сне не могли себе предположить и представить, что они проведут такую „масштабную операцию“, а тут получается, российская армия, наоборот, не то что остановит их, не то что не снимет с других участков силы средства, а нанесет такие потери тяжелые нашему врагу в такой кратчайший срок, остановив его, не дав ему выполнить ту задачу, которую он перед собой ставил. Ну и таким образом приблизив нашу победу», — добавил он.

Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

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