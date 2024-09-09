В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за планы совершить теракт
16:12 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовный суд бельгийского города Брюгге приговорил выходца из Чечни, намеревавшегося совершить теракт, к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga.
По его информации, приговоренный к сроку 26-летний чеченец Абубакар С. в качестве возможных целей рассматривал еврейский квартал и бар, который посещают представители ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Расследование в отношении чеченца началось в 2023 году из-за его сближения с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как утверждает следствие, Абубакар обсуждал планы теракта в месседжере Telegram. Агент под прикрытием связался с обвиняемым, который искал в интернете оружие и сообщников. В мае 2023 года он был задержан.
Изначально бельгийский прокурор запрашивал 18 лет заключения для обвиняемого. Жена Абубакара Лиза М., действовавшая как его сообщница, была приговорена к 8 годам заключения. Также суд приговорил к 4 годам условного заключения брата обвиняемого и еще одного подозреваемого за участие в деятельности террористической группы.
В Бельгии чеченская диаспора насчитывает несколько тысяч человек. Большинство из них приехали в Бельгию в 1990-х годах после начала боевых действий в Чечне и очень быстро получили местное гражданство.
НОВОСТИ
- 16:00 09.09.2024
- Украина потеряла более 11,4 тыс. человек за время боевых действий на курском направлении
- 15:32 09.09.2024
- Верховный суд Индии не разрешил ограничивать экспорт оружия в Израиль
- 15:12 09.09.2024
- В Раде заявили, что у Украины нет средств на перенос ЛЭП под землю для защиты
- 15:00 09.09.2024
- Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под Рузой в Подмосковье
- 14:32 09.09.2024
- ПВО РФ за сутки сбили 45 украинских беспилотников
- 14:12 09.09.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
- 14:00 09.09.2024
- Кремль пока знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ — Песков
- 13:48 09.09.2024
- За семь лет Сбер получил более 500 патентов
- 13:32 09.09.2024
- Явка на выборы в РФ была выше, чем в прошлые годы — председатель ЦИК
- 13:20 09.09.2024
- Всю первую половину сентября в Москве не будет осадков — метеоролог
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать