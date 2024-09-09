В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за планы совершить теракт

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовный суд бельгийского города Брюгге приговорил выходца из Чечни, намеревавшегося совершить теракт, к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga.

По его информации, приговоренный к сроку 26-летний чеченец Абубакар С. в качестве возможных целей рассматривал еврейский квартал и бар, который посещают представители ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Расследование в отношении чеченца началось в 2023 году из-за его сближения с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как утверждает следствие, Абубакар обсуждал планы теракта в месседжере Telegram. Агент под прикрытием связался с обвиняемым, который искал в интернете оружие и сообщников. В мае 2023 года он был задержан.

Изначально бельгийский прокурор запрашивал 18 лет заключения для обвиняемого. Жена Абубакара Лиза М., действовавшая как его сообщница, была приговорена к 8 годам заключения. Также суд приговорил к 4 годам условного заключения брата обвиняемого и еще одного подозреваемого за участие в деятельности террористической группы.

В Бельгии чеченская диаспора насчитывает несколько тысяч человек. Большинство из них приехали в Бельгию в 1990-х годах после начала боевых действий в Чечне и очень быстро получили местное гражданство.