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НОВОСТИ

В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за планы совершить теракт

16:12 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовный суд бельгийского города Брюгге приговорил выходца из Чечни, намеревавшегося совершить теракт, к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga.

По его информации, приговоренный к сроку 26-летний чеченец Абубакар С. в качестве возможных целей рассматривал еврейский квартал и бар, который посещают представители ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Расследование в отношении чеченца началось в 2023 году из-за его сближения с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как утверждает следствие, Абубакар обсуждал планы теракта в месседжере Telegram. Агент под прикрытием связался с обвиняемым, который искал в интернете оружие и сообщников. В мае 2023 года он был задержан.

Изначально бельгийский прокурор запрашивал 18 лет заключения для обвиняемого. Жена Абубакара Лиза М., действовавшая как его сообщница, была приговорена к 8 годам заключения. Также суд приговорил к 4 годам условного заключения брата обвиняемого и еще одного подозреваемого за участие в деятельности террористической группы.

В Бельгии чеченская диаспора насчитывает несколько тысяч человек. Большинство из них приехали в Бельгию в 1990-х годах после начала боевых действий в Чечне и очень быстро получили местное гражданство.

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