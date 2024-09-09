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NYP утверждает, что в США опасаются проникновения китайских шпионов в крупные компании

16:32 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица в США опасаются проникновения шпионов Китая в крупные американские компании, такие как Microsoft, и раскрытия коммерческих секретов. С таким утверждением выступила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, данные опасения связаны с законом Китая, согласно которому крупные транснациональные компании с численностью сотрудников в стране более 300 человек должны назначать «представителей сотрудников» в совет директоров своих китайских филиалов. Причем источники предполагают, что представители «будут находиться в постоянном контакте с китайскими властями», что даст Пекину доступ к информации о внутренней работе американских компаний.

NYP отмечает, что Microsoft рассматривает возможность закрытия двух лабораторий искусственного интеллекта в Китае из-за предполагаемых рисков, включая опасения, что КНР якобы может украсть конфиденциальные технологии или переманить ключевых сотрудников для создания собственных конкурирующих компаний.

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