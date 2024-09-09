Нацбанк Украины установил для украинцев за рубежом лимит на покупку драгоценностей
17:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нацбанк Украины (НБУ) с 10 сентября вводит ограничение на покупку гражданами за рубежом часов, ювелирных изделий и коллекционных предметов. Соответствующие изменения опубликованы на сайте регулятора.
Теперь по картам украинских банков можно в месяц тратить не более 100 тыс. гривен в валютном эквиваленте ($2,43 тыс.) на покупку «часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.», а также марок. Кроме того, ежемесячная оплата менеджерам и агентам по недвижимости ограничивается суммой в 500 тыс. гривен ($12,17 тыс.). В НБУ объяснили это необходимостью «противодействия непродуктивному оттоку капитала с Украины».
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