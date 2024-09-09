ГА ООН должна уважать решения стран-членов, в том числе и России — председатель
20:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН не может ставить своей задачей принудить стороны конфликта на Украине к миру, Россия, как и другие страны, принимает независимые решения, и этот факт надо уважать. Об этом заявил на пресс-конференции по случаю завершения срока своих полномочий председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис.
«Не думаю, что у нас есть возможность и перед нами стоит задача к принуждению России [завершить конфликт на Украине], — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. — Россия, как и Украина, как и все 193 страны [ООН], являются суверенными и принимают собственные решения, и нам надо уважать тот факт, что они принимают их независимо».
Фрэнсис добавил, что надеялся на урегулирование конфликта на Украине к истечению срока своих полномочий, однако «в некоторых аспектах его масштаб вырос».
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