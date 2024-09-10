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Порядка 13 млн человек в РФ работают во вредных условиях — эксперт

13:05 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число сотрудников, занятых во вредных условиях труда в РФ, составляет порядка 13 млн человек. Все они нуждаются в обязательном медосмотре, сообщил директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт», главный внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Игорь Бухтияров в ходе IX Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в Сириусе.

«В настоящее время у нас, по разным оценкам, от 12 до 13 млн человек работают во вредных условиях труда, то есть подлежат обязательному медицинскому осмотру <…> Последствия очень жесткие, это либо определение профпригодности работника, либо определение группы риска профессионального заболевания», — сказал Бухтияров.

По словам эксперта, помимо ежегодной диспансеризации, в РФ необходимы обязательные предсменные медосмотры для тех, кто задействован в работе во вредных условиях. В настоящее время в стране ежедневно их проходят около 5-6 миллионов человек.

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