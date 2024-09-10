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НОВОСТИ

В Британии стали освобождать заключенных после отбытия 40% срока из-за перегрузки тюрем

14:00 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первую группу заключенных, отбывших 40% тюремного срока, начали выпускать на свободу в Англии и Уэльсе в связи с перегруженностью пенитенциарной системы. Об этом сообщил Минюст Соединенного Королевства.

Предполагается, что на данном этапе досрочно на свободу выйдут 1,7 тыс. человек. В ведомстве подчеркнули, что схема не распространяется на тех заключенных, которые были осуждены за серьезные насильственные преступления и преступления на сексуальной почве на срок от четырех лет. Также послабления не затронут лиц, осужденных за совершение домашнего насилия. При этом поведение освобожденных лиц будет контролировать служба пробации, в том числе с помощью установления на них электронных браслетов и введения для них комендантского часа.

Согласно последним данным Минюста Великобритании, в настоящее время в стране остается чуть более 1 тыс. свободных мест в мужских тюрьмах. Отмечается, что пенитенциарная система заполнена почти на 99%. Предыдущее правительство Консервативной партии ранее применяло схему досрочного освобождения заключенных, которым оставалось провести за решеткой чуть менее 50% срока. Таким образом с октября прошлого года по июнь из тюрем вышли около 10 тыс. человек.

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