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Объем выдачи ипотеки в РФ в августе сократился в два раза, до 375 млрд рублей — ДОМ.РФ

16:12 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем ипотечных кредитов, выданных в РФ в августе 2024 года, снизился на 56% относительно августа 2023 года — до 375 млрд рублей. Сокращение произошло как в рыночном секторе, так и по двум основным программам с государственной поддержкой — ИТ-ипотеке и «Семейной ипотеке», следует из материалов ДОМ.РФ.

«В августе, по оценке ДОМ.РФ, выдача ипотеки составила 116 тыс. кредитов (- 46% к августу 2023 года) на 375 млрд рублей (- 56%)», — привели данные в госкомпании.

Из них по рыночным программам были оформлены 83 тыс. кредитов на 189 млрд рублей, что на 27% меньше по числу и на 43% — по объему против августа 2023 года. В ДОМ.РФ объяснили снижение высокими банковскими ставками.

Выдача ИТ-ипотеки в августе 2024 года сократилась в 21 раз против августа 2023 года — до 1,76 млрд рублей в денежном выражении и почти в 23 раза в числовом выражении: за весь месяц было оформлено 177 кредитов. Относительно июля 2024 года показатели августа ниже в 17 раз по числу и почти в 16 раз по объему.

Выдача «Семейной ипотеки» в августе 2024 года снизилась на 30,8% год к году — до 163 млрд рублей и на 39,3% — до 28,2 тыс. договоров.

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