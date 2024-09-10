Новый логотип курорта Мрия отправится в космос на ракете Роскосмоса
18:07 10.09.2024
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Фото пресс-службы курорта Мрия
На корабль нанесли обновленный логотип длиной 3,2 м с цветком лотоса. Кроме того, космонавты возьмут с собой флаг Мрия, который вернется на Землю в 2025 году. Посмотреть на запуск пилотируемого корабля, стартующего с космодрома Байконур, можно будет в прямом эфире в социальной сети курорта Мрия в «ВКонтакте» и на сайте Роскосмоса.
«Мы перешагнули новый рубеж развития – он заключается не только в ребрендинге, но и возможности воплощать смелые проекты, которые выходят за пределы Земли, – отметил генеральный директор курорта Мрия Самвел Саруханян. – Цветок лотоса, нанесенный на ракету Роскосмоса, это символ возрождения, умиротворенной жизни, совершенства, изящества и стремления к солнцу. Запуск пилотируемого корабля с новым логотипом – воплощение наших мечтаний о будущем. Мы хотим разделить это космическое событие со всеми и приглашаем на трансляцию запуска ракеты в социальные сети курорта».
Мрия вошла в новое десятилетие с полным редизайном, включающим не только современные элегантные шрифты и гибкие модули логотипа, но и новые смыслы. Исключение звезд стало осознанным шагом, поскольку постоянное подтверждение высокого статуса курорта более не требуется. Знак лотоса трансформировался в простой и современный символ, сохранив стилизованное изображение из старого знака, но со смягченными острыми окончаниями. Это обновление позволит бренду выглядеть актуальным и гармонично сочетаться с любым окружением, текстурами и носителями.
Запуск ракеты пройдет с 31-й площадки космодрома Байконур в Казахстане ракетой-носителем «Союз-2.1а». В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд
Петтит, в дублирующий – космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. В обитаемых отсеках корабля размещено 130 кг грузов: фото и видеоаппаратура, личные вещи астронавтов, рационы питания и свежие продукты, а также инструменты для проведения научных экспериментов.
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