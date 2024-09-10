Промышленники ФРГ заявили о серьезном риске деиндустриализации страны

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский промышленный союз (BDI) полагает, что отрасль находится под большим давлением, чем когда-либо прежде, и предупредил о серьезном риске деиндустриализации. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией Boston Consulting Group и Институтом германской экономики (IW) по заказу BDI.

По его данным, около пятой части создаваемой в Германии чистой продукции находится под угрозой. Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил о «громком тревожном сигнале» для отрасли и срочно необходимых переменах в стране. «Риск деиндустриализации из-за тихой миграции [предприятий] и ухода многих средних компаний постоянно возрастает и в некоторых случаях уже имеет место», — подчеркнул Руссвурм.

При этом он отметил, что совокупность структурных проблем приводит к тому, что Германия перестает быть привлекательным местом для ведения бизнеса. Программы быстрого экономического стимулирования не являются решением, считают в BDI. «Политический микроменеджмент и отсутствие желания реформировать рыночную экономику парализуют компании», — констатировали в промышленном союзе.

Согласно результатам исследования, чтобы оставаться конкурентоспособным на международном уровне в будущем, к 2030 году необходимы дополнительные частные и государственные инвестиции в размере 1,4 трлн евро. В настоящее время ФРГ как место для ведения бизнеса «находится на перепутье», указывают авторы исследования. В этом контексте Руссвурм призвал к «большому рывку», чтобы Германия снова вышла вперед в международной конкуренции и смогла достичь целей в области экологически безопасной трансформации экономики.