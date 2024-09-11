Мадуро назвал вором президента Доминиканы, где были арестованы венесуэльские самолеты
10:05 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «вором и бандитом» главу Доминиканской Республики Луиса Абинадера, обвинив его в краже венесуэльских самолетов.
Мадуро в ходе заседания правительства, трансляция которого велась в соцсетях, в шутку заявил, что отправился бы в США, чтобы присутствовать на предстоящих дебатах кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа.
«Я очень внимательно слежу за сегодняшними дебатами. Я почти собрался поехать туда. Если бы мой самолет не угнали в Доминиканской Республике, я бы полетел туда. Президент Доминиканской Республики Абинадер — бандит и вор», — заявил Мадуро.
2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. Как утверждает американское министерство юстиции, воздушное судно было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США. МИД Венесуэлы назвал эти шаги пиратством.
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