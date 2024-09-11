ВС РФ сорвали захват ВМС Украины буровой вышки в Черном море
16:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота сорвали операцию по захвату Военно-морскими силами (ВМС) Украины российской буровой вышки в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки Минобороны Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины. В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены 8 морских катеров и уничтожено до 18 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», — сообщили в российском военном ведомстве.
Попытка Киева захватить буровую вышку в Черном море, по сути медийная операция к приезду высоких представителей Европы и США, «захлебнулась в крови украинских военнослужащих». Заявили в Минобороны РФ.
«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран медийная операция киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — сообщили в российском военном ведомстве.
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