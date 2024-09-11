В РФ число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в 1,5 раза — Голикова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросам сохранения жизни и здоровья работников уделяется в России приоритетное внимание, одним из результатов работы по этому направлению стало сокращение в полтора раза количества несчастных случаев на производстве. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в видеоприветствии к участникам, гостям и организаторам IX Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Она отметила, что президент России Владимир Путин поставил задачу по повышению качества и уровня жизни россиян, увеличению численности населения страны и ожидаемой продолжительности жизни, обеспечению устойчивого роста экономики и повышению производительности труда, насыщению всех сфер экономики высококвалифицированными кадрами. «Все это невозможно без обеспечения надлежащих условий труда, профилактики профессиональных заболеваний и снижения уровня производственного травматизма. Одним из ключевых позитивных трендов последних 10 лет является устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве. В 2023 году общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2014 годом в полтора раза», — сказала вице-премьер.

Она заметила, что также сокращается доля занятых на производствах с неблагоприятными условиями труда. Так, удельный вес численности таких работников в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 0,7 п. п.

Благодаря улучшению условий труда в 2023 году потери рабочего времени из-за несчастных случаев на производстве снизились, а количество предоставляемых работникам компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда в виде дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени сократилось на 3,2% по сравнению с 2022 годом, добавила вице-премьер.