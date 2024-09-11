Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и иного сырья
17:12 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может ограничить поставки на внешние рынки некоторого стратегического сырья, такого как уран, титан или никель, но не во вред себе. Продумать этот вопрос поручил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» — сказал Путин, отметив, что речь идет о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок.
«Уран, титан, никель, — перечислил президент. — Себе во вред только ничего не нужно делать». По словам Путина, нужно «подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок» этих и ряда других товаров.
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