Австралия лишит наград офицеров, связанных с военными преступлениями в Афганистане
10:05 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Австралии Ричард Марлз решил лишить медалей военнослужащих, связанных с военными преступлениями австралийских солдат в Афганистане. Соответствующее заявление главы ведомства было распространено Минобороны страны.
В документе отмечается, что ряд действующих и бывших офицеров ВС Австралии «будут лишены медалей „За выдающиеся заслуги“ в связи с подозрением в участии в совершении военных преступлений» в период службы на территории Афганистана. «Я написал тем, чьи награды стали предметом особого расследования, <…> и сообщил, что принял в их отношении решения, соответствующие выводам и рекомендациям, содержащимся в отчете Бреретона», — указал министр.
Марлз отметил, что уголовное расследование преступлений, совершенных военнослужащими МО Австралии в Афганистане, будет продолжено, и «перспектива судебного преследования для солдат и офицеров все еще существует, хотя этот процесс займет, вероятно, много лет».
Австралия направила свой воинский контингент в Афганистан в 2001 году, его численность составляла около 1,5 тыс. военнослужащих, он дислоцировался на военной базе в городе Тарин-Кот провинции Урузган. В декабре 2013 года база была закрыта, а служившие там солдаты вернулись домой. В 2016 году инспекторы Минобороны Австралии начали расследование военных преступлений, совершенных австралийскими бойцами спецназа во время войны в Афганистане. В его ходе были получены данные о 39 убийствах и 2 случаях неоправданно жестокого обращения, что стало поводом для обвинения 25 действующих и бывших военнослужащих ВС страны.
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