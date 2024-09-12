0
0
129
НОВОСТИ

Киргизия намерена довести товарооборот с РФ до $5 млрд в год

12:05 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизия рассчитывает увеличить ежегодный товарооборот с Россией с $3 млрд до $5 млрд. Об этом заявил на 6-м киргизско-российском экономическом форуме, который проходит в Иссык-Кульской области Киргизии, глава кабмина республики Акылбек Жапаров.

«Жапаров подчеркнул, что торговля — это ключевой столп сотрудничества Кыргызстана и России. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 3 млрд долларов США. Главами государств поставлена амбициозная задача довести этот показатель до 5 млрд долларов», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

По словам руководителя кабмина, достичь поставленной цели можно путем развития электронной коммерции, снижения издержек для предпринимателей, введения новых финансовых инструментов для поддержки экспортеров, промышленной кооперации для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест, а также устранения препятствий на границах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 12.09.2024
Новорожденные по всему миру сталкиваются с угрозой неизвестной «супербактерии» — Politico
0
35
13:00 12.09.2024
Сборная России вышла на третье место по общему числу медалей на Всемирных играх кочевников
0
52
12:32 12.09.2024
На учениях «Океан-2024» отработан удар «Калибрами» по противнику с Ладожского озера
0
110
12:20 12.09.2024
У Польши нулевое желание защищать Украину — глава МИД
0
132
12:00 12.09.2024
Китай примет «мощные меры» в случае размещения ракет США в Азии — генерал НОАК
0
153
11:32 12.09.2024
Число случаев птичьего гриппа у людей в мире уже в 2 раза превысило показатели 2023 года
0
204
11:20 12.09.2024
Представители БРИКС по безопасности обсудят новый миропорядок — материалы к встрече
0
235
11:15 12.09.2024
В Cyber Polygon 2024 приняли участие более 300 организаций из 65 стран
0
186
11:05 12.09.2024
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью
0
235
11:00 12.09.2024
Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область — экс-сотрудник СБУ
0
279

Возврат к списку