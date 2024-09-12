Киргизия намерена довести товарооборот с РФ до $5 млрд в год

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизия рассчитывает увеличить ежегодный товарооборот с Россией с $3 млрд до $5 млрд. Об этом заявил на 6-м киргизско-российском экономическом форуме, который проходит в Иссык-Кульской области Киргизии, глава кабмина республики Акылбек Жапаров.

«Жапаров подчеркнул, что торговля — это ключевой столп сотрудничества Кыргызстана и России. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 3 млрд долларов США. Главами государств поставлена амбициозная задача довести этот показатель до 5 млрд долларов», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

По словам руководителя кабмина, достичь поставленной цели можно путем развития электронной коммерции, снижения издержек для предпринимателей, введения новых финансовых инструментов для поддержки экспортеров, промышленной кооперации для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест, а также устранения препятствий на границах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).