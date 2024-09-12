Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта.

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — прим. ТАСС), и мы передавали китайской стороне: „Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать“. <…> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <…> как можно предлагать „вот наша инициатива“, ничего у нас не спросив?» — заявил он в интервью бразильскому интернет-порталу Metrópoles.

Вместе с тем Зеленский убежден, что Бразилия и Китай якобы предварительно обсудили свою мирную инициативу с РФ. «Мы же не дураки» — возмутился он. При этом слово «дураки» Зеленский сказал на русском языке, хотя интервью давал на украинском.

В интервью интернет-порталу Зеленский также назвал деструктивными предложения Бразилии в адрес Украины о диалоге с Россией, обоюдных шагах навстречу и компромиссе.