Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план
14:12 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта.
«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — прим. ТАСС), и мы передавали китайской стороне: „Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать“. <…> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <…> как можно предлагать „вот наша инициатива“, ничего у нас не спросив?» — заявил он в интервью бразильскому интернет-порталу Metrópoles.
Вместе с тем Зеленский убежден, что Бразилия и Китай якобы предварительно обсудили свою мирную инициативу с РФ. «Мы же не дураки» — возмутился он. При этом слово «дураки» Зеленский сказал на русском языке, хотя интервью давал на украинском.
В интервью интернет-порталу Зеленский также назвал деструктивными предложения Бразилии в адрес Украины о диалоге с Россией, обоюдных шагах навстречу и компромиссе.
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